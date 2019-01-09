Ігуаїн за крок до переходу в Челсі

Форвард Мілана, права на якого належать Ювентусу, може продовжити кар'єру на Туманному Альбіоні.

Аргентинський нападник погодився на траснфер до Челсі. Сторони можуть оформити перехід у найближчі години, стверджує Marca.

Челсі готовий викласти 55 млн євро за Кавані

Лондонський клуб готовий заплатити за Гонсало 40 млн євро, які вимагають за гравця, Ювентус. Окрім цього, "сині" готові платити Ігуаїну його нинішню зарплатню, яка складає 8 млн євро.

Потенційний трансфер аргентинця може означати кінець кінець кар'єри Альваро Морати на Стемфорд Брідж, адже іспанцем активно цікавиться Севілья.

Нагадаємо, Ігуаїн вже працював під керівництво Саррі у Наполі. У нинішньому сезоні Ігуаїн зіграв 15 матчів в Серії А, в яких забив 6 голів і віддав одну результативну передачу. Раніше повідомлялось, що Челсі відмовився від ідеї покупки цього нападника.

Піні Захаві – головний агент футбольного світу. Трансфери-привиди, власні клуби та солідний вплив на АПЛ