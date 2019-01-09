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Ігуаїн за крок до переходу в Челсі

08:48 583 Читать на русском
Ігуаїн за крок до переходу в Челсі
Гонсало Ігуаїн / AFP

Форвард Мілана, права на якого належать Ювентусу, може продовжити кар'єру на Туманному Альбіоні.

Аргентинський нападник погодився на траснфер до Челсі. Сторони можуть оформити перехід у найближчі години, стверджує Marca.

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Лондонський клуб готовий заплатити за Гонсало 40 млн євро, які вимагають за гравця, Ювентус. Окрім цього, "сині" готові платити Ігуаїну його нинішню зарплатню, яка складає 8 млн євро.

Потенційний трансфер аргентинця може означати кінець кінець кар'єри Альваро Морати на Стемфорд Брідж, адже іспанцем активно цікавиться Севілья.

Нагадаємо, Ігуаїн вже працював під керівництво Саррі у Наполі. У нинішньому сезоні Ігуаїн зіграв 15 матчів в Серії А, в яких забив 6 голів і віддав одну результативну передачу. Раніше повідомлялось, що Челсі відмовився від ідеї покупки цього нападника.

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