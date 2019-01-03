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Челсі відмовився від придбання Ігуаїна

20:36 186 Читать на русском
Челсі відмовився від придбання Ігуаїна
Гонсало Ігуаїн / фото із соцмереж

Нападник Мілана Гонсало Ігуаїн не стане гравцем Челсі взимку цього року.

Англійський клуб не хоче вести перемовини одразу з двома командами щодо трансферу аргентинця, повідомляє видання Goal.com.

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Нагадаємо, Гонсало Ігуаїн виступає у Мілані на правах оренди, а контракт футболіста належить туринському Ювентусу, хоча "россонері" мають право викупу нападника.

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У нинішньому сезоні Ігуаїн зіграв 15 матчів в Серії А, в яких забив 6 голів і віддав одну результативну передачу. Раніше повідомлялось, що Мілан та Челсі обміняються нападниками.

Теги
Англія Ювентус Ювентус Челсі Челсі Гонсало Ігуаїн Гонсало Ігуаїн Мілан Мілан Трансфери Мілана
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