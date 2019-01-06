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Челсі готовий викласти 55 млн євро за Кавані

10:52 225 Читать на русском
Челсі готовий викласти 55 млн євро за Кавані
Едінсон Кавані / Фото: соцмережі

Лондонський Челсі має серйозні наміри щодо придбання форварда Парі Сен-Жермен Едінсона Кавані.

Керівництво лондонського Челсі цього січня має намір запропонувати ПСЖ 55 млн євро за Едінсона Кавані, повідомляє Daily Express.

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Кавані виступає за ПСЖ з 2013 року. Контракт 31-річного уругвайця з чинними чемпіонами Франції розрахований до кінця сезону 2019/20.

У поточному сезоні французької Ліги 1 Кавані забив 10 голів і віддав 1 результативну передачу в 11 матчах. У 6 матчах Ліги чемпіонів форвард записав в актив 2 м'ячі і 1 гольовий пас.

Челсі після 21 туру АПЛ має в активі 44 пункти та перебуває на 4 сходинці турнірної таблиці.

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Теги
Англія Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Трансфери Челсі Едінсон Кавані Едінсон Кавані Челсі Челсі
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