toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - ЛЬВІВ ІГОР СУРКІС

Ігуаїн може покинути Мілан та повернутись у Ювентус

11:32 641 Читать на русском
Ігуаїн може покинути Мілан та повернутись у Ювентус
Гонсало Ігуаїн / фото: ФК Мілан

Форвард Мілана Гонсало Ігуаїн, який виступає за "россонері" на правах оренди з Ювентуса, може влітку повернутись в туринський клуб. Мілан не поспішає активовувати опцію викупу гравця.

Мілан не впевнений у доцільності викупу в Ювентуса Гонсало Ігуаїна, який виступає за "россонері" в оренді. Наразі більше шансів на те, що аргентинець влітку повернеться в Турин, інформує Corriere dello Sport.

Мілан зробив офіційну заяву щодо переходу Ібрагімовіча – трансфер все ближчий

Ігуаїн перейшов у Мілан у минуле трансферне вікно на правах річної оренди з Ювентуса, яка обійшлась міланцям у 18 млн євро. "Россонері" мають право викупу форварда за 36 мільйонів євро.

Мілан може відмовитись від повноцінного підписання аргентинця у зв'язку з економічними причинами, адже трансфер та зарплата Ігуаїна коштуватимуть надто дорого для клубу, який і так мав проблеми з УЄФА через фінансовий фейр-плей. За інформацією Corriere dello Sport, лише на зарплату аргентинця Мілан змушений був би витратити більше 30 млн євро.

В поточному сезоні 30-річний Ігуаїн забив за Мілан 5 голів у 10 матчах та отримав одну червону картку.

Скільки топ-клуби Європи витрачають на зарплату гравцям: Барселона – впевнений лідер, сенсаційний представник у топ-15

Теги
Трансфери Ювентус Ювентус Мілан Мілан Італія Головне Трансфери Мілана Трансфери Ювентуса Трансфери Чемпіонату Італії Гонсало Ігуаїн Гонсало Ігуаїн
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Канте підписав новий контракт з Челсі
    Англія — 10:40292 Канте підписав новий контракт з Челсі
6
год
:
21
хв
Шахтар
19:00
Львів
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук