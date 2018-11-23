Ігуаїн може покинути Мілан та повернутись у Ювентус

Форвард Мілана Гонсало Ігуаїн, який виступає за "россонері" на правах оренди з Ювентуса, може влітку повернутись в туринський клуб. Мілан не поспішає активовувати опцію викупу гравця.

Мілан не впевнений у доцільності викупу в Ювентуса Гонсало Ігуаїна, який виступає за "россонері" в оренді. Наразі більше шансів на те, що аргентинець влітку повернеться в Турин, інформує Corriere dello Sport.

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Ігуаїн перейшов у Мілан у минуле трансферне вікно на правах річної оренди з Ювентуса, яка обійшлась міланцям у 18 млн євро. "Россонері" мають право викупу форварда за 36 мільйонів євро.

Мілан може відмовитись від повноцінного підписання аргентинця у зв'язку з економічними причинами, адже трансфер та зарплата Ігуаїна коштуватимуть надто дорого для клубу, який і так мав проблеми з УЄФА через фінансовий фейр-плей. За інформацією Corriere dello Sport, лише на зарплату аргентинця Мілан змушений був би витратити більше 30 млн євро.

В поточному сезоні 30-річний Ігуаїн забив за Мілан 5 голів у 10 матчах та отримав одну червону картку.

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