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Лаціо – Мілан – 1:1 – відео голів та огляд матчу

07:30 0 Читать на русском
Лаціо – Мілан – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Лаціо – Мілан / твіттер Мілана

Римський Лаціо та Мілан не зуміли виявити сильнішого в матчі 13-го туру Серії А. Дивіться відео голів і найкращих моментів поєдинку.

За рівної гри "орли" та "россонері" впродовж тривалого часу не могли забити одне одному. Зрештою рахунок вдалося відкрити Мілану. На 78-й хвилині Кесс'є не без допомоги рикошету зумів переграти Стракошу.

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Та втримати свою перевагу підопічні Гаттузо не спромоглися. На четвертій доданій арбітром хвилині Корреа підхопив м'яч на підступах до штрафного майданчика, обробив його та невідпорно пробив у кут воріт.

Чемпіонат Італії 2018/19, 13 тур

Лаціо – Мілан – 1:1

Гол: Корреа, 90+4 – Кесс'є, 78

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Італія13 турОлімпіко (Рим)

Лаціо - Мілан: Неділя 25 листопада 2018

Лаціо
Матч завершено
1 : 1
Мілан
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Лаціо Лаціо Мілан Мілан Італія Відеоновини Лаціо - Мілан
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