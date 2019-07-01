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Ігуаїн покинув Челсі

11:26 769 Читать на русском
Ігуаїн покинув Челсі
Гонсало Ігуаїн / Reuters

Лондонський Челсі офіційно підтвердив відхід форварда Гонсало Ігуаїна.

Аргентинський форвард повернувся у Ювентус після піврічної оренди на Стемфорд Брідж, повідомляє офіційний сайт Челсі.

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Ігуаїн не зумів переконати "синіх" у доцільності активації пункту щодо викупу досвідченого нападника, незважаючи на заборону підписувати нових гравців. У другій половині сезону 2018/19 Ігуаїн забив 5 м'ячів у 18-ти матчах за Челсі.

Майбутнє 31-річного форварда тепер вирішуватиме новий керманич Юве Мауріціо Саррі, з яким аргентинець разом працював у Наполі. Щоправда, в Турині Гонсало Ігуаїн навряд чи затримається.

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