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Игуаин покинул Челси

11:26 161 Читати українською
Игуаин покинул Челси
Гонсало Игуаин / Reuters

Лондонский Челси официально подтвердил уход форварда Гонсало Игуаина.

Аргентинский форвард вернулся в Ювентус после полугодовой аренды на Стэмфорд Бридж, сообщает официальный сайт Челси.

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Игуаин не сумел убедить "синих" в целесообразности активации пункта о выкупе опытного нападающего, несмотря на запрет подписывать новых игроков. Во второй половине сезона 2018/19 Игуаин забил 5 мячей в 18-ти матчах за Челси.

Будущее 31-летнего форварда теперь будет решать новый наставник Юве Маурицио Сарри, с которым аргентинец вместе работал в Наполи. Правда, в Турине Гонсало Игуаин вряд ли задержится.

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