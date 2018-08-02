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Аллегрі про Ігуаїна: Мілан підписав чудового форварда

15:54 1381 Читать на русском
Аллегрі про Ігуаїна: Мілан підписав чудового форварда
Массіміліано Аллегрі та Гонсало Ігуаїн / Фото AFP

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі прокоментував обмін гравцями з Міланом.

"Бонуччі повертається до нас через рік. Це важливий гравець, за цей час він не сильно змінився.

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Кальдара – молодий гравець. Разом з Ругані і Романьйолі він входить до трійки кращих молодих захисників Італії. Мені шкода втрачати його, але розлучитися з ним нас змусили закони ринку.

Ігуаїн за два роки в Ювентусі віддавав команді всі свої сили, ми вдячні йому за це. Мілан підписав відмінного форварда", – цитує Алегрі Football Italia.

Нагадаємо, Ювентус погодив з Міланом перехід Гонсало Ігуаїна та Маттія Кальдару. Взамін, "россонері" повернули "старій синьйорі" Леонардо Бонуччі.

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