Ігор Суркіс привітав вболівальників з Новорічними святами

Президент Динамо Ігор Суркіс висловив привітання вболівальникам з Різдвяними та Новорічними святами.

"Дорогі вболівальники!

Прийміть мої найщиріші вітання з Різдвом Христовим та Новим роком!

Ці свята мають особливе значення, бо символізують собою завершення старого року й сповнюють наші серця надією на краще у році новому.

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Щиро вдячний усім вам за відданість київському Динамо, за підтримку, яку постійно відчували динамівці впродовж цього непростого для всіх нас року.

Упевнений, що наступного року команда віддячить вам за вашу вірність вдалою грою та успішними результатами!

Бажаю вам у Новому році миру, здоров'я, щастя та благополуччя! До нових зустрічей на стадіонах, наші вірні друзі!

З Новим 2019-м роком та Різдвом Христовим!", – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

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