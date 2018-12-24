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Динамо втратило одну позицію в історичному рейтингу Ліги чемпіонів, ПСЖ витіснив Шахтар з топ-30

16:57 344 Читать на русском
Динамо втратило одну позицію в історичному рейтингу Ліги чемпіонів, ПСЖ витіснив Шахтар з топ-30
Сергій Ребров у матчі Ліги чемпіонів Баварія – Динамо / Getty Images

УЄФА опублікував оновлений рейтинг найкращих команд Кубка європейських чемпіонів / Ліги чемпіонів.

Першу сходинку продовжує утримувати найбільш успішна команда в історії головного єврокубка – мадридський Реал. "Бланкос" вигравали турнір рекордні 13 разів. За всю історію Кубка / Ліги чемпіонів королівський клуб набрав 590 очок.

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Іспанський гранд, який взяв участь у 49-ти розіграшах (абсолютний рекорд) забиває в середньому 2,25 гола за матч, випереджаючи, зокрема Барселону та Баварію (у обох – 2,00). Втім мадридці не можуть похвалитись найкращою обороною, пропускаючи 1,08 гола за гру. Кращий показник демонструють Ліверпуль (0,89), МЮ (0,93), Барселона (0,96) та Ювентус (0,97).

У топ-10 рейтингу найкращих клубів Кубка / Ліги чемпіонів також входять Баварія, Барселона, Манчестер Юнайтед, Ювентус, Мілан, Бенфіка, Порту, Ліверпуль та Аякс.

Найвище серед українських клубів перебуває київське Динамо – 12 місце. У оновленому рейтингу "біло-сині" втратили одну позицію, пропустивши вперед свого недавнього кривдника у кваліфікації Ліги чемпіонів Аякс. Відзначимо, що Динамо посідає найвищу сходинку серед клубів, які ніколи не грали у фіналах турніру.

Донецький Шахтар покинув топ-30 та розташувався на 31-й позиції. "Гірників" обійшов Парі Сен-Жермен.

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