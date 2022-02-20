Новоспечений тренер "жирондинців" Давід Гійон визначився з обоймою гравців, які можуть зіграти у черговому турі французької першості.

Український півзахисник Данило Ігнатенко потрапив до заявки Бордо на поєдинок 25-го туру Ліги 1 проти Монако, повідомляє прес-служба клубу.

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24-річний хавбек відбув дискваліфікацію за вилучення у матчі з Реймсом і зможе допомогти своїй команді вибратися з дна турнірної таблиці.

Нагадаємо, Давід Гійон очолив Бордо 17 лютого – він замінив на тренерському містку Владіміра Петковіча, яки опустив "жирондинців" на останню сходинку Ліги 1. Покращити своє становище Ігнатенко і Ко зможуть вже сьогодні, 20 лютого – домашній поєдинок проти Монако стартує о 18:05 за Києвом.

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