Новоиспеченный тренер "жирондинцев" Давид Гийон определился с обоймой игроков, которые могут сыграть в очередном туре французского первенства.

Украинский полузащитник Даниил Игнатенко попал в заявку Бордо на поединок 25 тура Лиги 1 против Монако, сообщает пресс-служба клуба.

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24-летний хавбек отбыл дисквалификацию за удаление в матче с Реймсом и сможет помочь своей команде выбраться со дна турнирной таблицы.

Напомним, Давид Гийон возглавил Бордо 17 февраля – он заменил на тренерском мостике Владимира Петковича, который опустил "жирондинцев" на последнюю строчку Лиги 1. Улучшить свое положение Игнатенко и Ко смогут уже сегодня, 20 февраля – домашний поединок против Монако стартует в 18:05 по Киеву.

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