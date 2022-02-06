Наставник "жирондинців" Владімір Петковіч визначився зі списком гравців, які можуть зіграти у черговому турі французької першості.

Півзахисник Бордо Данило Ігнатенко потрапив до заявки своєї нової команди на матч 23-го туру Ліги 1 проти Реймса, повідомляє прес-служба клубу.

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Вихід українського хавбека на поле може стати для нього дебютним у складі "жирординців". Початок зустрічі о 16:00.

Нагадаємо, Ігнатенко перейшов у Бордо на правах оренди з Шахтаря і підписав з французами угоду до кінця сезону з опцією викупу. Першу частину чемпіонату 24-річний футболісті провів у складі СК Дніпро-1, за який у 15 матчах забив 3 голи.

Бордо після 22-х турів йде у турнірній таблиці Ліги 1 на сімнадцятій сходинці, маючи у своєму активі 20 очок.

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