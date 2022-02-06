Наставник "жирондинцев" Владимир Петкович определился со списком игроков, которые могут сыграть в очередном туре французского первенства.

Полузащитник Бордо Данил Игнатенко попал в заявку своей новой команды на матч 23-го тура Лиги 1 против Реймса, сообщает пресс-служба клуба.

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Выход украинского хавбека на поле может стать для него дебютным в составе "жирординцев". Начало встречи в 16:00.

Напомним, Игнатенко перешел в Бордо на правах аренды из Шахтера и подписал с французами соглашение до конца сезона с опцией выкупа. Первую часть чемпионата 24-летний футболист провел в составе СК Днепр-1, за который в 15 матчах забил 3 гола.

Бордо после 22-х туров идет в турнирной таблице Лиги 1 на семнадцатой строчке, имея в своем активе 20 очков.

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