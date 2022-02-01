"Коли я отримав запрошення від Бордо, то сказав агенту, щоб займався цим питанням. Це Ліга 1, клуб із топ-5 чемпіонатів. Довго не думав. Бордо – клуб з великою історією у Франції, для мене це хороший шанс проявити себе.

Я вже грав у Європі за Ференцварош, туди мене покликав Сергій Ребров – теж великий гравець, як і Андрій Шевченко. Це був мій перший досвід у Європі. Хороша команда, ми грали в єврокубках. Силовий чемпіонат, який мені підходить. Так, у мене там не вийшло, але, як кажуть, бог дав мені другий шанс, яким я хочу скористатися.

Ігнатенко офіційно перейшов у Бордо

Мова? Я найняв репетитора з французької, адже, наскільки знаю, в цій країні мало хто розмовляє англійською, всі – лише французькою. Не думаю, що це стане перешкодою, я буду вчити мову, щоб намагатися адаптуватися. Це важливо, адже якщо в мене не буде комунікації з командою, то буде погано.

Шахтар – не мій рідний клуб, але він багато дав мені. Їхня політика – бразильські гравці.

Зараз у Шахтарі є Тарас Степаненко – легенда клубу, який грає на тій же позиції, він вважається сильнішим за мене. Немає якоїсь злості чи агресії до Шахтаря, я завжди його підтримую.

Я в Бордо на півроку, але клуб має право мене викупити. Хочу себе проявити, щоб залишитися тут. Моя мета – грати і приносити користь команді. Все залежить тільки від мене і сподіваюся, що підсилю та допоможу команді. Хочу залишитися тут, підписати контракт і не підвести керівництво, яке довірилося мені", – розповів Ігнатенко в ефірі YouTube-каналу Бордо.

Першу частину сезону 24-річний хавбек провів у СК Дніпро-1. Зіграв 15 матчів і забив 3 голи. Бордо орендував українця до 30 червня та має опцію викупу. Жирондинці посідають 17 місце в чемпіонаті Франції, відірвавшись на 1 пункт від зони вильоту.

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