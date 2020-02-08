toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - ОЛІМПІЯ ЛЮБЛЯНА ТРАНСФЕРИ ДИНАМО КИЇВ БАРСЕЛОНА

Ігало пропустить збори Манчестер Юнайтед через епідемію коронавірусу

15:38 103 Читать на русском
Ігало пропустить збори Манчестер Юнайтед через епідемію коронавірусу
Одіон Ігало / фото ФК Манчестер Юнайтед

Нападник Манчестер Юнайтед Одіон Ігало залишиться в Англії через можливі труднощі з перетином британського кордону.

Одіон Ігало пропустить тренувальний збір Манчестер Юнайтед, який відбудеться в Іспанії, повідомляє Sky Sports.

"Трансфер Ігало може стати найбільшим посміховиськом АПЛ", – екс-гравець Арсенала Мерсон

За інформацією видання, керівництво манкуніанців переживає, що у нігерійського форварда можуть виникнути проблеми з перетином британського кордону при поверненні, і вирішило не ризикувати. Додається, що у зв'язку з епідемією коронавірусу, британський уряд може посилити можливість в'їзду для тих, хто відвідував Китай за останні 14 днів.

Нагадаємо, Ігало приєднався до Манчестер Юнайтед наприкінці зимового трансферного вікна, але ще не встиг дебютувати за манкуніанців.

Дербі делла Мадонніна, німецька битва за Салатницю і севільська реабілітація для Сетьєна: топ-5 матчів євровікенду

blog_ava
Золоті 70-ті: Динамо у пазурах КДБ, футбольна любов Сальвадора Далі і ще 28 фото "старої школи"
14:00
2906
Теги
Одіон Ігало Одіон Ігало Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Трансфери Манчестер Юнайтед
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
28
хв
Фрайбург
16:30
Хоффенхайм
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук