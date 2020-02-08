Ігало пропустить збори Манчестер Юнайтед через епідемію коронавірусу

Нападник Манчестер Юнайтед Одіон Ігало залишиться в Англії через можливі труднощі з перетином британського кордону.

Одіон Ігало пропустить тренувальний збір Манчестер Юнайтед, який відбудеться в Іспанії, повідомляє Sky Sports.

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За інформацією видання, керівництво манкуніанців переживає, що у нігерійського форварда можуть виникнути проблеми з перетином британського кордону при поверненні, і вирішило не ризикувати. Додається, що у зв'язку з епідемією коронавірусу, британський уряд може посилити можливість в'їзду для тих, хто відвідував Китай за останні 14 днів.

Нагадаємо, Ігало приєднався до Манчестер Юнайтед наприкінці зимового трансферного вікна, але ще не встиг дебютувати за манкуніанців.

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