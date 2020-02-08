Игало пропустит сборы Манчестер Юнайтед из-за эпидемии коронавируса

Нападающий Манчестер Юнайтед Одион Игало останется в Англии из-за возможных трудностей с пересечением британского границы.

Одион Игало пропустит тренировочный сбор Манчестер Юнайтед, который состоится в Испании, сообщает Sky Sports.

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По информации издания, руководство манкунианцев переживает, что у нигерийского форварда могут возникнуть проблемы с пересечением британской границы при возвращении, и решило не рисковать. Добавляется, что в связи с эпидемией коронавируса, британское правительство может усилить возможность въезда для тех, кто посещал Китай за последние 14 дней.

Напомним, Игало присоединился к Манчестер Юнайтед в конце зимнего трансферного окна, но еще не успел дебютировать за манкунианцев.

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