Переможцем номінації став 22-річний нападник Вольфсбурга Лукас Нмеча.

Лєвандовскі став гравцем тижня в Лізі чемпіонів – він випередив дует португальців і лідера Ювентуса

Зірка "вовків" випередив таких монстрів, як Кріштіану Роналду, Роберт Лєвандовскі та Карім Бензема. Нмеча грудьми обробив верхову передачу, а потім потужно вліпив у ближню дев'ятку воріт Зальцбурга. Гол форварда виявився не лише красивим, а й переможним.

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Додамо, що наступний тур Ліги чемпіонів відбудеться 23-24 листопада.

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