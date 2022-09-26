Форвард Милана Златан Ибрагимович похвастался своей эпизодической ролью в кинофильме "Астерикс и Обеликс: Шелковый путь".

Знаменитый швед в своем Instagram выложил трейлер нового фильма из серии "Астерикс и Обеликс", в котором получил роль римского воина.

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Кинолента выйдет в прокат в феврале 2023 года, а вместе со Златаном снялись многие звезды мирового кинематографа: Жерар Депардье, Джонатан Коэн, Рэмзи Бедиа, Гийом Кане и другие. Интересно, что это первая попытка 41-летнего Ибрагимовича в кино.

Напомним, именитый форвард продлил контракт с Миланом еще на один сезон. Правда, к зиме на футбольном поле он не появится из-за реабилитации тяжелой травмы.

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