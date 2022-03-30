Титулований нападник "тре крунур" не поспішає завершувати міжнародну кар'єру, хоча йому вже 40 років.

Після поразки Швеції від Польщі багато хто прогнозував, що форвард Мілана більше не гратиме за збірну, але Златан закликав не поспішати з висновками.

"У Швеції було 90 хвилин, щоб вийти на чемпіонат світу. Ми мали свої шанси, але не використали їх. Тепер вже немає сенсу дивитися в минуле. Ми повинні думати тільки про майбутнє. Два роки до наступного великого турніру – це дуже довга перспектива. Подивимося, що буде з моєю кар'єрою, клубом і національною командою. Шкода, що ми не їдемо в Катар.

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Нинішня Швеція – по суті, нова команда. Я радий бути її частиною і виходити на поле. Кожну хвилину сприймаю, як бонус, і хочу бути тут якомога довше. Я не піду з команди лише тому, що ми програли Польщі. Почуваюся добре і хочу продовжувати допомагати команді", – цитує 40-річного Ібру Sport.TVP.

Таким чином, Златан зіграв лише на двох Мундіалях – у 2002-му та 2006 роках. Загалом у футболці національної збірної Швеції ветеран провів 121 матч та забив 62 голи.

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