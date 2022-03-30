После поражения Швеции от Польши многие прогнозировали, что форвард Милана больше не будет играть за сборную, но Златан призвал не торопиться с выводами.

"У Швеции было 90 минут, чтобы выйти на чемпионат мира. У нас были свои шансы, но мы не использовали их. Теперь уже нет смысла смотреть в прошлое. Мы должны думать только о будущем. Два года до следующего большого турнира – это очень длинная перспектива. Посмотрим, что будет с моей карьерой, клубом и национальной командой… Жаль, что мы не едем в Катар.

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Нынешняя Швеция – по сути, новая команда. Я рад быть ее частью и выходить на поле. Каждую минуту воспринимаю, как бонус, и хочу быть здесь подольше. Я не уйду из команды только потому, что мы проиграли Польше. Чувствую себя хорошо и хочу продолжать помогать команде", – цитирует 40-летнего Ибру Sport.TVP.

Таким образом, Златан сыграл только на двух Мундиалях – в 2002-м и 2006 годах. В футболке национальной сборной Швеции ветеран провел 121 матч и забил 62 гола.

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