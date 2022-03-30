Ибрагимович определился с будущим в сборной Швеции после невыхода на ЧМ-2022
Титулованный нападающий "тре крунур" не спешит завершать международную карьеру, хотя ему уже 40 лет.
После поражения Швеции от Польши многие прогнозировали, что форвард Милана больше не будет играть за сборную, но Златан призвал не торопиться с выводами.
"У Швеции было 90 минут, чтобы выйти на чемпионат мира. У нас были свои шансы, но мы не использовали их. Теперь уже нет смысла смотреть в прошлое. Мы должны думать только о будущем. Два года до следующего большого турнира – это очень длинная перспектива. Посмотрим, что будет с моей карьерой, клубом и национальной командой… Жаль, что мы не едем в Катар.
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Нынешняя Швеция – по сути, новая команда. Я рад быть ее частью и выходить на поле. Каждую минуту воспринимаю, как бонус, и хочу быть здесь подольше. Я не уйду из команды только потому, что мы проиграли Польше. Чувствую себя хорошо и хочу продолжать помогать команде", – цитирует 40-летнего Ибру Sport.TVP.
Таким образом, Златан сыграл только на двух Мундиалях – в 2002-м и 2006 годах. В футболке национальной сборной Швеции ветеран провел 121 матч и забил 62 гола.