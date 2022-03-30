Польща обіграла Швецію у фіналі плей-офф кваліфікації та зіграє на Мундіалі. Метті Кеш, який народився в Англії, але має польське походження, не приховував емоцій від виходу першого для себе великого турніру.

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"Їдемо на чемпіонат світу! Яка ніч! А зараз дайте хтось мені горілки", – написав Кеш у Twitter після перемоги над Швецією.

Схоже, добрі люди таки знайшлися. Принаймні, про це свідчить допис 24-річного захисника, опублікований сьогодні пообіді. "Вау, польська горілка занадто міцна", – зробив очевидний висновок гравець Астон Вілли.

Нагадаємо, Метті Кеш дебютував за "Кадру" у 2021 році. Конкурент динамівця Томаша Кендзьори провів за національну команду 4 поєдинки.

ЧС-2022: список учасників фінальної частини

WERE GOING TO THE WORLD CUP!! WHAT A NIGHT ️ Teraz niech mi ktoś da wódkę pic.twitter.com/QlSpPMy3LM — Matty Cash (@mattycash622) March 29, 2022