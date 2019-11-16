Ібрагімовіч вимагає шалену зарплату від майбутнього роботодавця – клуби Серії А не готові задовольнити шведа

Зірковий шведський нападник Златан Ібрагімовіч продовжує пошуки нової команди серед представників Серії А.

38-річний футболіст, у якого нещодавно закінчився контракт з Лос-Анджеле Гелаксі, продовжує шукати нову команду серед представників елітного дивізіону Італії. Щоправда, потенційних роботодавців поки що відлякують фінансові запити зіркового шведа.

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Ібрагімовіч хоче отримувати у своєму новому клубі 860 тисяч фунтів на місяць, інформує Daily Mail, посилаючись на La Reppublica. Мілан, який є одним з претендентів на Златана, готовий платити 215 тисяч.

Зазначимо, що серед претендентів на Ібрагімовіча італійська преса також називає Рому, Наполі, Болонью та Фіорентину.

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