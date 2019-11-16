Ибрагимович требует бешеную зарплату от будущего работодателя – клубы Серии А не готовы удовлетворить шведа

Звездный шведский нападающий Златан Ибрагимович продолжает поиски новой команды среди представителей Серии А.

38-летний футболист, у которого недавно закончился контракт с Лос-Анджеле Гэлакси, продолжает искать новую команду среди представителей элитного дивизиона Италии. Правда, потенциальных работодателей пока отпугивают финансовые запросы звездного шведа.

Моджи подтвердил возвращение Ибрагимовича в Италию

Ибрагимович хочет получать в своем новом клубе 860 тысяч фунтов в месяц, информирует Daily Mail, ссылаясь на La Reppublica. Милан, который является одним из претендентов на Златана, готов платить 215 тысяч.

Отметим, что среди претендентов на Ибрагимовича итальянская пресса также называет Рому, Наполи, Болонью и Фиорентину.

"Я оторвался от копов, разогнавшись до 325 километров". Правила жизни Златана Ибрагимовича