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Моджі підтвердив повернення Ібрагімовіча до Італії

17:09 249 Читать на русском
Моджі підтвердив повернення Ібрагімовіча до Італії
Златан Ібрагімовіч / LaPresse

Колишній спортивний директор туринського Ювентуса Лучано Моджі прокоментував чутки щодо майбутнього форварда Лос-Анджелес Гелаксі Златана Ібрагімовіча.

"У січні Ібрагімовіч обов'язково повернеться в Італію. Я мав розмову з ним і його дружиною.

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Вона закохана в Мілан, але в підсумку, думаю, вони опиняться у Болоньї. Златан матиме там менше тиску та більше свободи. Ібрі 38 років, не забуваймо про це", – цитує Моджі Record із посиланням на Calciomercato.

Нагадаємо, що сезон-2019 Златан Ібрагімовіч провів в МЛС. У складі Лос-Анджелес Гелаксі він зіграв 31 матч, у яких забив 31 м'яч. У 2004-2009 рр., а також у 2010-2012 рр. швед уже виступав в Італії за Ювентус, Інтер і Мілан.

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