Ібрагімовіч у своєму стилі відповів на образи хейтера – вульгарне відео

Нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч відзначився неординарним вчинком після дербі з Лос-Анджелесом.

Команда шведського форварда зазнала поразки у матчі за вихід у фінал плей-офф Західної конференції МЛС з рахунком 3:5.

Ібрагімовіч голом та асистом не допоміг Лос-Анджелес Гелаксі вийти у фінал

Після фінального свистка один із фанатів Лос-Анджелеса почав ображати Ібрагімовіча, який у звітному поєдинку відзначився голом та асистом.

Златан відреагував на таку поведінку у своєму стилі – Ібра схопив себе за геніталії, демонструючи цей вульгарний жест хейтеру.

Наполі готовий запропонувати контракт Ібрагімовічу, – журналіст