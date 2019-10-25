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Ібрагімовіч у своєму стилі відповів на образи хейтера – вульгарне відео

16:50 140 Читать на русском
Ібрагімовіч у своєму стилі відповів на образи хейтера – вульгарне відео
Златан Ібрагімовіч / фото із соцмереж

Нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч відзначився неординарним вчинком після дербі з Лос-Анджелесом.

Команда шведського форварда зазнала поразки у матчі за вихід у фінал плей-офф Західної конференції МЛС з рахунком 3:5.

Ібрагімовіч голом та асистом не допоміг Лос-Анджелес Гелаксі вийти у фінал

Після фінального свистка один із фанатів Лос-Анджелеса почав ображати Ібрагімовіча, який у звітному поєдинку відзначився голом та асистом.

Златан відреагував на таку поведінку у своєму стилі – Ібра схопив себе за геніталії, демонструючи цей вульгарний жест хейтеру.

Наполі готовий запропонувати контракт Ібрагімовічу, – журналіст

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Теги
Світ Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч МЛС Відеоновини Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі
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