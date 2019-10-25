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Ибрагимович в своем стиле ответил на оскорбления хейтера – вульгарное видео

16:50 71 Читати українською
Ибрагимович в своем стиле ответил на оскорбления хейтера – вульгарное видео
Златан Ибрагимович / фото из соцсетей

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович отличился неординарным поступком после дерби с Лос-Анджелесом.

Команда шведского форварда потерпела поражение в матче за выход в финал плей-офф Западной конференции МЛС со счетом 3:5.

Ибрагимович голом и ассистом не помог Лос-Анджелес Гэлакси выйти в финал

После финального свистка один из фанатов Лос-Анджелеса начал оскорблять Ибрагимовича, который в отчетном поединке отметился голом и ассистом.

Златан отреагировал на такое поведение в своем стиле – Ибра схватил себя за гениталии, демонстрируя этот вульгарный жест хейтеру.

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Теги
Мир Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович МЛС Видеоновости Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси
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