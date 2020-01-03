Ібрагімовіч: У 38 отримую більше пропозицій, ніж десять років тому

Форвард Мілана Златан Ібрагімовіч розповів про підвищену зацікавленість клубів у своїх послугах.

"У 38 років я отримую більше пропозицій, ніж у 28. Коли я покинув Мілан у 2012 році, то робив це не з власної волі, але така ситуація. Важливо, що сьогодні я тут.

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Кожен рік відрізняється від попереднього. Фізично ви змінюєтеся. Але з досвідом ви вчитеся діяти інакше. Якщо ви розумний гравець, то знаєте, що можете, а що ні. Замість того, щоб бігти, я можу пробити здалеку.

Я зліший, ніж раніше. Всі знають, що я являю собою, як тренуюся і граю в кожному матчі. Потрібно старанно працювати, інакше ви не досягнете свого максимального потенціалу. Не всім це до душі, але мені подобається. І я багато чого чекаю від своїх товаришів по команді", – цитує Ібрагімовіча прес-служба Мілана.

Нагадаємо, що зірковий ветеран вже виступав за Мілан. Швед забив 42 голи в Серії А у футболці "россонері" в період з 2010 по 2012 рік.

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