Ібрагімовіч оригінально пояснив вибір номера у Мілані і дав оцінку своєму переходу за Златанометром

Новачок Мілана Златан Ібрагімовіч поділився деякими подробицями свого переходу в італійський гранд.

"21-ий – це номер мого старшого сина. Я показав своїм дітям всі доступні номери і вони обрали 21.

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Моя мета – допомогти клубу і команді виправити ситуацію, а на індивідуальному рівні – виступати якомога краще. Кожен був щасливий, коли я приєднався до клубу, вони привітали мене. Тепер все нарешті офіційно.

Я маю чимало спогадів про Мілан, виключно хороших. Це великий клуб, велика команда, великий Сан-Сіро. За останні три тижні я спілкувався з Бобаном і Мальдіні частіше, ніж зі своєю дружиною. Усе вийшло вдало, і нарешті я тут! Чи був Златан хоч раз у житті наляканий? Ні. Як Златанометр оцінює перехід в Мілан? 200 балів", – розповів Ібрагімовіч у відео, яке опублікував Twitter Мілана.

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Нагадаємо, що зірковий ветеран вже виступав за Мілан. Швед забив 42 голи в Серії А у футболці "россонері" в період з 2010 по 2012 рік.