Азар і де Брюйне / Reuters

Бронзові призери чемпіонату світу 2018 року взяли участь у тематичній фотосесії.

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Гравці одягнули яскраві костюми і почали вдавати діток. Еден Азар навіть взяв на колінця свого молодшого брата – Торгана. Світлини будуть використані для особливих подарункових листівок.

Нагадаємо, збірна Бельгії виграла відбіркову групу і гарантувала собі прямий вихід на ЧС-2022 у Катарі.

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