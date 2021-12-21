Збірна Бельгії провела кумедну різдвяну фотосесію – Азар взяв на колінця молодшого брата
15:33 - Читать на русском
Гравці збірної Бельгії вирішили додати святкового настрою перед Різдвом.
Бронзові призери чемпіонату світу 2018 року взяли участь у тематичній фотосесії.
"Засуньте в дупу свої хештеги та зробіть щось нарешті", – Лукаку обурився через расистські образи Компані
Гравці одягнули яскраві костюми і почали вдавати діток. Еден Азар навіть взяв на колінця свого молодшого брата – Торгана. Світлини будуть використані для особливих подарункових листівок.
Нагадаємо, збірна Бельгії виграла відбіркову групу і гарантувала собі прямий вихід на ЧС-2022 у Катарі.
Зінченко веде Ман Сіті до золота, сумний тур українців у Серії А, тріумфи дітей Арсенала і Барселони – огляд євровікенду
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter