Челсі, який шукає заміну серйозно травмованому Бену Чілвелу, звернув увагу на 24-річного Тео Ернандеса. "Пенсіонери" цікавляться можливістю підписання захисника у січні, але наразі не робили офіційних пропозицій. Про це повідомляє Football Italia з посиланням на Tuttosport.

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Мілан поки не горить бажанням відпускати лівого оборонця, але сума в 60 млн євро може змінити думку керівництва "россонері". Наразі клуб веде перемовини з Ернандесом про підписання нової угоди до літа 2026 року. Чинний контракт Тео з клубом розрахований до червня 2024-го.

У сезоні 2021/22 захисник зіграв за Мілан 20 матчів, у яких забив 2 голи і віддав 5 асистів. "Россонері" підписали француза у 2019-му, заплативши Реалу 21 млн євро.

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