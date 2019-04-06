toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАВАРІЯ - БОРУСІЯ ДОРТМУНД БАРСЕЛОНА - АТЛЕТІКО ЮВЕНТУС - МІЛАН

Ібрагімовіч став свідком чи не найгіршої панєнки в історії футболу – епічне відео

6 квітня 23:50 685 Читать на русском
Ібрагімовіч став свідком чи не найгіршої панєнки в історії футболу – епічне відео
Алі Аднан / фото: ФК Ванкувер

В матчі 5-го туру MLS Ванкувер – Лос-Анджелес Гелаксі захисник господарів Алі Аднан зганьбився при виконанні пенальті.

Вже на 2-й хвилині матчі Ванкувер – Лос-Анджелес Гелаксі господарі отримали право на пенальті. До м'яча підійшов захисник Алі Аднан, проте краще б він цього не робив.

Старгородський забив курйозний гол в матчі чемпіонату Білорусі – голкіпер "привіз" у стилі Каріуса

25-річний гравець з Іраку виконав удар панєнкою, проте вкрай невдало. Голкіпер без проблем забрав м'яч, який летів у бік воріт з дуже низькою швидкістю. Можливо, на Аднана так вплинув Златан Ібрагімовіч, який суворо дивився на нього перед ударом?

До слова, це був лише другий матч іракця в MLS. Поєдинок завершився перемогою Лос-Анджелес Гелаксі з рахунком 2:0, а Ібрагімовіч став героєм матчу.

Теги
Відеоновини Світ Кадім Алі Аднан Кадім Алі Аднан Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі Ванкувер Ванкувер МЛС футбольні курйози
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
44
хв
Шахтар
17:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук