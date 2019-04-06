Ібрагімовіч став свідком чи не найгіршої панєнки в історії футболу – епічне відео

В матчі 5-го туру MLS Ванкувер – Лос-Анджелес Гелаксі захисник господарів Алі Аднан зганьбився при виконанні пенальті.

Вже на 2-й хвилині матчі Ванкувер – Лос-Анджелес Гелаксі господарі отримали право на пенальті. До м'яча підійшов захисник Алі Аднан, проте краще б він цього не робив.

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25-річний гравець з Іраку виконав удар панєнкою, проте вкрай невдало. Голкіпер без проблем забрав м'яч, який летів у бік воріт з дуже низькою швидкістю. Можливо, на Аднана так вплинув Златан Ібрагімовіч, який суворо дивився на нього перед ударом?

До слова, це був лише другий матч іракця в MLS. Поєдинок завершився перемогою Лос-Анджелес Гелаксі з рахунком 2:0, а Ібрагімовіч став героєм матчу.