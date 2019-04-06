Старгородський забив курйозний гол в матчі чемпіонату Білорусі – голкіпер "привіз" у стилі Каріуса

Півзахисник Вітебська Артем Старгородський відзначився забитим голом в поєдинку 2 туру чемпіонату білорусі.

Чемпіонат Білорусі, 2 тур

Городея – Вітебськ – 1:1

Голи: Волков, 68 – Старгородський, 57

Український півзахисник Артем Старогородський відзначився забитим голом у ворота Городеї в матчі 2 туру першості Білорусі.

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Після удару 37-річного українця голкіпер у стилі Лоріса Каріуса часів київського фіналу ЛЧ не зумів зафіксувати простий м'яч, який в підсумку влетів у ворота. Втім, Вітебськ не зумів втримати перемогу – матч завершився з рахунком 1:1.

До слова, у стартовому складі Вітебська вийшов і Максим Фещук – екс-форвард Карпат, Арсенала, Таврії та інших команд.

Після двох турів Вітебськ набрав 2 очки та посідає 8 місце.

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