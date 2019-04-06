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Ибрагимович стал свидетелем едва ли не худшей паненки в истории футбола – эпичное видео

6 апреля 23:50 57 Читати українською
Ибрагимович стал свидетелем едва ли не худшей паненки в истории футбола – эпичное видео
Али Аднан / фото: ФК Ванкувер

В матче 5-го тура MLS Ванкувер – Лос-Анджелес Гэлакси защитник хозяев Али Аднан опозорился при исполнении пенальти.

Уже на 2-й минуте матча Ванкувер – Лос-Анджелес Гэлакси хозяева получили право на пенальти. К мячу подошел защитник Али Аднан, однако лучше бы он этого не делал.

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25-летний игрок из Ирака выполнил удар паненкой, однако крайне неудачно. Голкипер без проблем забрал мяч, который летел в сторону ворот с очень низкой скоростью. Возможно, на Аднана так повлиял Златан Ибрагимович, который сурово смотрел на него перед ударом?

К слову, это был лишь второй матч иракца в MLS. Поединок завершился победой Лос-Анджелес Гэлакси со счетом 2:0, а Ибрагимович стал героем матча.

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Видеоновости Мир Кадим Али Аднан Кадим Али Аднан Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Ванкувер МЛС футбольные курьёзы
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