Ибрагимович стал свидетелем едва ли не худшей паненки в истории футбола – эпичное видео

В матче 5-го тура MLS Ванкувер – Лос-Анджелес Гэлакси защитник хозяев Али Аднан опозорился при исполнении пенальти.

Уже на 2-й минуте матча Ванкувер – Лос-Анджелес Гэлакси хозяева получили право на пенальти. К мячу подошел защитник Али Аднан, однако лучше бы он этого не делал.

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25-летний игрок из Ирака выполнил удар паненкой, однако крайне неудачно. Голкипер без проблем забрал мяч, который летел в сторону ворот с очень низкой скоростью. Возможно, на Аднана так повлиял Златан Ибрагимович, который сурово смотрел на него перед ударом?

К слову, это был лишь второй матч иракца в MLS. Поединок завершился победой Лос-Анджелес Гэлакси со счетом 2:0, а Ибрагимович стал героем матча.