Ібрагімовіч провів увесь матч з кумедною помилкою у власному прізвищі на футболці – фейл дня

Нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч став героєм курйозного епізоду в матчі MLS проти Торонто.

37-річний швед вийшов на поле з помилкою у власному прізвищі та пробігав так усі 90 хвилин. На спині головної зірки Гелаксі було нанесено "Irbahimovic".

"Гадаю, в мене більше трофеїв, ніж в усіх гравців МЛС разом", – Ібрагімовіч вкотре продемонстрував свою "скромність"

Під "новим" прізвищем шведський футболіст відзначився дублем і приніс перемогу для своєї команди з рахунком 2:0.

Цей епізод не залишив байдужими вболівальників, тому вони навіть запустили спеціальний хештег у Твіттері – #Irbahimovic.

Hey, LA Galaxy. You know his shirt says Irbahimovic and not Ibrahimovic.. right? pic.twitter.com/KzuHxzZOUO — Soccer AM (@SoccerAM) 5 липня 2019 р.

The kitman at LA Galaxy has had a nightmare with Zlatan Ibrahimovic's shirt



IRBAHIMOVIC?! pic.twitter.com/tBnIITyfql — Football Daily (@footballdaily) 5 липня 2019 р.