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Ібрагімовіч провів увесь матч з кумедною помилкою у власному прізвищі на футболці – фейл дня

16:43 185 Читать на русском
Ібрагімовіч провів увесь матч з кумедною помилкою у власному прізвищі на футболці – фейл дня
Златан Ібрагімовіч

Нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч став героєм курйозного епізоду в матчі MLS проти Торонто.

37-річний швед вийшов на поле з помилкою у власному прізвищі та пробігав так усі 90 хвилин. На спині головної зірки Гелаксі було нанесено "Irbahimovic".

"Гадаю, в мене більше трофеїв, ніж в усіх гравців МЛС разом", – Ібрагімовіч вкотре продемонстрував свою "скромність"

Під "новим" прізвищем шведський футболіст відзначився дублем і приніс перемогу для своєї команди з рахунком 2:0.

Цей епізод не залишив байдужими вболівальників, тому вони навіть запустили спеціальний хештег у Твіттері – #Irbahimovic.

Мероні – прокляте прізвище для Торіно: він грав на 500 мільйонів, малював, слухав Beatles і загинув від рук свого фаната

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Теги
Світ Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч футбольні курйози Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі
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