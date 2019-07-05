Ібрагімовіч провів увесь матч з кумедною помилкою у власному прізвищі на футболці – фейл дня

Нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч став героєм курйозного епізоду в матчі MLS проти Торонто.
37-річний швед вийшов на поле з помилкою у власному прізвищі та пробігав так усі 90 хвилин. На спині головної зірки Гелаксі було нанесено "Irbahimovic".
"Гадаю, в мене більше трофеїв, ніж в усіх гравців МЛС разом", – Ібрагімовіч вкотре продемонстрував свою "скромність"
Під "новим" прізвищем шведський футболіст відзначився дублем і приніс перемогу для своєї команди з рахунком 2:0.
Цей епізод не залишив байдужими вболівальників, тому вони навіть запустили спеціальний хештег у Твіттері – #Irbahimovic.
Мероні – прокляте прізвище для Торіно: він грав на 500 мільйонів, малював, слухав Beatles і загинув від рук свого фаната