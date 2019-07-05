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Ибрагимович провел весь матч с забавной ошибкой в собственной фамилии на футболке – фейл дня

16:43 114 Читати українською
Ибрагимович провел весь матч с забавной ошибкой в собственной фамилии на футболке – фейл дня
Златан Ибрагимович

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович стал героем курьезного эпизода в матче MLS против Торонто.

37-летний швед вышел на поле с ошибкой в собственной фамилии и пробегал так все 90 минут. На спине главной звезды Гэлакси было нанесено "Irbahimovic".

"Думаю, у меня больше трофеев, чем у всех игроков МЛС вместе", - Ибрагимович снова продемонстрировал свою "скромность"

Под "новой" фамилией шведский футболист отметился дублем и принес победу для своей команды со счетом 2:0.

Этот эпизод не оставил равнодушными болельщиков, поэтому они даже запустили специальный хэштег в Твиттере – #Irbahimovic.

Мероні – прокляте прізвище для Торіно: він грав на 500 мільйонів, малював, слухав Beatles і загинув від рук свого фаната

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Мир Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович футбольные курьёзы Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси
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