Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович стал героем курьезного эпизода в матче MLS против Торонто.
37-летний швед вышел на поле с ошибкой в собственной фамилии и пробегал так все 90 минут. На спине главной звезды Гэлакси было нанесено "Irbahimovic".
"Думаю, у меня больше трофеев, чем у всех игроков МЛС вместе", - Ибрагимович снова продемонстрировал свою "скромность"
Под "новой" фамилией шведский футболист отметился дублем и принес победу для своей команды со счетом 2:0.
Этот эпизод не оставил равнодушными болельщиков, поэтому они даже запустили специальный хэштег в Твиттере – #Irbahimovic.
Мероні – прокляте прізвище для Торіно: він грав на 500 мільйонів, малював, слухав Beatles і загинув від рук свого фаната