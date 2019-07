Ибрагимович провел весь матч с забавной ошибкой в собственной фамилии на футболке – фейл дня

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович стал героем курьезного эпизода в матче MLS против Торонто.

37-летний швед вышел на поле с ошибкой в собственной фамилии и пробегал так все 90 минут. На спине главной звезды Гэлакси было нанесено "Irbahimovic".

"Думаю, у меня больше трофеев, чем у всех игроков МЛС вместе", - Ибрагимович снова продемонстрировал свою "скромность"

Под "новой" фамилией шведский футболист отметился дублем и принес победу для своей команды со счетом 2:0.

Этот эпизод не оставил равнодушными болельщиков, поэтому они даже запустили специальный хэштег в Твиттере – #Irbahimovic.

Hey, LA Galaxy. You know his shirt says Irbahimovic and not Ibrahimovic.. right? pic.twitter.com/KzuHxzZOUO — Soccer AM (@SoccerAM) 5 липня 2019 р.

The kitman at LA Galaxy has had a nightmare with Zlatan Ibrahimovic's shirt



IRBAHIMOVIC?! pic.twitter.com/tBnIITyfql — Football Daily (@footballdaily) 5 липня 2019 р.