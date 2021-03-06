Форвард італійського Мілана Златан Ібрагімовіч увійде до складу збірної Швеції на майбутні відбіркові матчі чемпіонату світу 2022 року, повідомляє видання Fotboll Direkt.

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Наразі нападник відновлюється від м'язового пошкодження, проте планує приєднатися до складу національної команди, яка почне тренувальний збір 16 березня. Ібрагімовіч вже отримав запрошення взяти участь у матчах проти Грузії (25 березня), Косово (28 березня) та товариській грі проти Естонії (31 березня). Зважаючи на це, двері для Ібрагімовіча також широко відчинені для участі у чемпіонаті Європи, де шведи зіграють з Іспанією, Словаччиною та Польщею.

"Златан не сказав "ні" на нашій з ним зустрічі. Ми добре поговорили, діалог триває, що з цього вийде – дізнаєтеся 16 березня, коли буде опублікований склад збірної", – підтвердив чутки головний тренер національної команди Янне Андерссон.

Нагадаємо, Златану 39 років. У поточному сезоні чемпіонату Італії на його рахунку 14 голів у 14 матчах. Про завершення кар'єри у збірній Швеції він оголосив у 2016 році – гравець дотепер залишається найкращим бомбардиром в історії національної команди (62 голи у 116 матчах).

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