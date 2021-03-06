Ібрагімовіч повернеться у збірну Швеції – ЗМІ повідомив про готовність 39-річного форварда зіграти на Євро-2020
Найкращий нападник скандинавів вирішив відновити кар'єру у національній команді.
Форвард італійського Мілана Златан Ібрагімовіч увійде до складу збірної Швеції на майбутні відбіркові матчі чемпіонату світу 2022 року, повідомляє видання Fotboll Direkt.
Кохана Ібрагімовіча не хоче виходити за нього заміж – причина вартує поваги
Наразі нападник відновлюється від м'язового пошкодження, проте планує приєднатися до складу національної команди, яка почне тренувальний збір 16 березня. Ібрагімовіч вже отримав запрошення взяти участь у матчах проти Грузії (25 березня), Косово (28 березня) та товариській грі проти Естонії (31 березня). Зважаючи на це, двері для Ібрагімовіча також широко відчинені для участі у чемпіонаті Європи, де шведи зіграють з Іспанією, Словаччиною та Польщею.
"Златан не сказав "ні" на нашій з ним зустрічі. Ми добре поговорили, діалог триває, що з цього вийде – дізнаєтеся 16 березня, коли буде опублікований склад збірної", – підтвердив чутки головний тренер національної команди Янне Андерссон.
Нагадаємо, Златану 39 років. У поточному сезоні чемпіонату Італії на його рахунку 14 голів у 14 матчах. Про завершення кар'єри у збірній Швеції він оголосив у 2016 році – гравець дотепер залишається найкращим бомбардиром в історії національної команди (62 голи у 116 матчах).
Маліновський проти лідера Серії А, іспит Атлетіко в дербі, Манчестер манить нулями, а Klassiker інтригує: прев'ю вікенду