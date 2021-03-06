Форвард итальянского Милана Златан Ибрагимович войдет в состав сборной Швеции на будущие отборочные матчи чемпионата мира 2022 года, сообщает издание Fotboll Direkt.

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Сейчас нападающий восстанавливается от мышечного повреждения, однако планирует присоединиться к национальной команде, которая начнет тренировочный сбор 16 марта. Ибрагимович уже получил приглашение принять участие в матчах против Грузии (25 марта), Косово (28 марта) и товарищеской игре против Эстонии (31 марта). Сообщается, что двери для Ибрагимовича также открыты для участия в чемпионате Европы, где шведы сыграют с Испанией, Словакией и Польшей.

"Златан не сказал "нет" на нашей с ним встрече. Мы хорошо поговорили, диалог продолжается, что из этого получится – узнаете 16 марта, когда будет опубликован состав сборной", – подтвердил слухи главный тренер национальной команды Янне Андерссон.

Напомним, Златану 39 лет. В текущем сезоне чемпионата Италии на его счету 14 голов в 14 матчах. О завершении карьеры в сборной Швеции он объявил в 2016 году – игрок до сих пор остается лучшим бомбардиром в истории национальной команды (62 гола в 116 матчах).

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