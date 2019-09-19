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Ібрагімовіч порівняв себе з Ісусом – фанат завалився на газон лише від погляду шведа

14:30 189 Читать на русском
Ібрагімовіч порівняв себе з Ісусом – фанат завалився на газон лише від погляду шведа
Златан Ібрагімовіч / Фото The Guardian

В геніальності шведського нападника Златана Ібрагімовіча не доводиться сумніватись, але інколи він перевершує самого себе.

В рамках 29-го туру МЛС Лос-Анджелес Гелаксі на виїзді поступився Колорадо Рапідс (1:2).

Вся увага на полі, як завжди, була прикута до зіркового форварда гостей Златана Ібрагімовіча, який попри поразку запам'ятається надовго глядачам поєдинку.

Ібрагімовіч відзначився хет-триком в останньому матчі МЛС та встановив рекорд Лос-Анджелес Гелаксі

Після матчу на поле вибіг один із фанатів та побіг в сторону 37-річного шведа. Златан лише кинув на стрікера байдужий погляд, після чого горе-вболівальник одразу завалився на газон.

Епічність цього відео вразила самого Ібрагімовіча, який опублікував ролик в Твіттер з підписом "Прогулянка по воді".

В поточному сезоні МЛС Златан провів 25 матчів, в яких відзначився 26-ма голами та 4-ма асистами.

"Я тут не для того, щоб розслаблятися". Златан Ібрагімовіч розриває МЛС – і це у 37 років!

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