Ибрагимович сравнил себя с Иисусом – фанат завалился на газон лишь от взгляда шведа

В гениальности шведского нападающего Златана Ибрагимовича не приходится сомневаться, но иногда он превосходит самого себя.

В рамках 29-го тура МЛС Лос-Анджелес Гэлакси на выезде уступил Колорадо Рапидс (1:2).

Все внимание на поле, как всегда, было приковано к звездному форварду гостей Златану Ибрагимовичу, который несмотря на поражение запомнится надолго зрителям поединка.

Ибрагимович отметился хет-триком в последнем матче МЛС и установил рекорд Лос-Анджелес Гэлакси

После матча на поле выбежал один из фанатов и побежал в сторону 37-летнего шведа. Златан только бросил на стрикера равнодушный взгляд, после чего горе-болельщик сразу завалился на газон.

Эпичность этого видео поразило самого Ибрагимовича, який опубликовал ролик в Твиттер с подписью "Прогулка по воде".

В текущем сезоне МЛС Златан провел 25 матчей, в которых отметился 26-ю голами и 4-мя ассистами.

"Я тут не для того, щоб розслаблятися". Златан Ібрагімовіч розриває МЛС – і це у 37 років!