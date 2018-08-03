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Ібрагімовіч показав наслідки жахливої травми, отриманої в Манчестер Юнайтед

17:22 965 Читать на русском
Ібрагімовіч показав наслідки жахливої травми, отриманої в Манчестер Юнайтед
Златан Ібрагімовіч (праворуч) / USA Today Sports

Форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч продовжує феєрити у МЛС попри важку травму, яку він отримав за часів кар'єри у складі Манчестер Юнайтед.

Швед опублікував у своєму Instagram фото, де показав наслідки травми коліна, яку він отримав у квітні 2017 року під час виступів у складі Манчестер Юнайтед.

Ібрагімовіч: В Манчестер Юнайтед після травми я перестав бути колишнім Златаном

До слова, тоді Ібрагімовіч отримав серйозну травму зв'язок коліна та навіть міг завершити кар'єру. Однак, форвард зміг не тільки відновитись та продовжити кар'єру, а й не втомлюється забивати у МЛС.

На рахунку шведа вже 15 голів у 17 поєдинках у складі Лос-Анджелес Гелаксі.

"Вони казали, що все закінчено. Проте я сказав ні", – написав Ібрагімовіч, додавши фото пошкодженого коліна.

Ібрагімовіч оформив хет-трик в матчі за Лос-Анджелес Гелаксі

They said it was over. I said NO

Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Важка травма Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі Світ Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч
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