Ібрагімовіч показав наслідки жахливої травми, отриманої в Манчестер Юнайтед

Форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч продовжує феєрити у МЛС попри важку травму, яку він отримав за часів кар'єри у складі Манчестер Юнайтед.

Швед опублікував у своєму Instagram фото, де показав наслідки травми коліна, яку він отримав у квітні 2017 року під час виступів у складі Манчестер Юнайтед.

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До слова, тоді Ібрагімовіч отримав серйозну травму зв'язок коліна та навіть міг завершити кар'єру. Однак, форвард зміг не тільки відновитись та продовжити кар'єру, а й не втомлюється забивати у МЛС.

На рахунку шведа вже 15 голів у 17 поєдинках у складі Лос-Анджелес Гелаксі.

"Вони казали, що все закінчено. Проте я сказав ні", – написав Ібрагімовіч, додавши фото пошкодженого коліна.

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