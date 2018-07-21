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Ібрагімовіч: В Манчестер Юнайтед після травми я перестав бути колишнім Златаном

20 липня 23:12 290 Читать на русском
Ібрагімовіч: В Манчестер Юнайтед після травми я перестав бути колишнім Златаном
Златан Ібрагімовіч та Жозе Моурінью / Фото eurosport

Шведський нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч розповів про період перебування в МЮ після травми коліна.

"У мене не було мети підписати контракт і заробити грошей. Все було навпаки. Я сказав, що не хочу отримувати зарплату. Запропонував залишити ці гроші клубу.

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Раніше у Манчестер Юнайтед був Златан, але після травми я не був готовий бути тим Златаном. Мене обирали для участі в багатьох матчах, але потім я сказав тренеру: "Послухай, я не готовий. Не хочу розчаровувати тебе. Я поважаю тебе і одноклубників. Вибери того, хто виконає мою роботу краще", – цитує Ібрагімовіча видання BBC.

Нагадаємо, шведський нападник зазнав травми у квітні 2017 і повернувся на поле лише в грудні минулого року.

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