Ібрагімовіч: В Манчестер Юнайтед після травми я перестав бути колишнім Златаном

Шведський нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч розповів про період перебування в МЮ після травми коліна.

"У мене не було мети підписати контракт і заробити грошей. Все було навпаки. Я сказав, що не хочу отримувати зарплату. Запропонував залишити ці гроші клубу.

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Раніше у Манчестер Юнайтед був Златан, але після травми я не був готовий бути тим Златаном. Мене обирали для участі в багатьох матчах, але потім я сказав тренеру: "Послухай, я не готовий. Не хочу розчаровувати тебе. Я поважаю тебе і одноклубників. Вибери того, хто виконає мою роботу краще", – цитує Ібрагімовіча видання BBC.

Нагадаємо, шведський нападник зазнав травми у квітні 2017 і повернувся на поле лише в грудні минулого року.

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