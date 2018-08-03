Ибрагимович показал последствия ужасной травмы, полученной в Манчестер Юнайтед

Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович продолжает феерить в МЛС несмотря на тяжелую травму, которую он получил в во время выступлений в составе Манчестер Юнайтед.

Швед опубликовал в своем Instagram фото, где показал последствия травмы колена, которую он получил в апреле 2017 во время выступлений в составе Манчестер Юнайтед.

Ибрагимович: В Манчестер Юнайтед после травмы я перестал быть прежним Златаном

К слову, тогда Ибрагимович получил серьезную травму связок колена и даже мог закончить карьеру. Однако, он смог не только восстановиться и продолжить карьеру, но и не устает забивать в МЛС.

На счету шведа уже 15 голов в 17 поединках в составе Лос-Анджелес Гэлакси.

"Они говорили, что все кончено. Однако я сказал нет", – написал Ибрагимович, добавив фото поврежденного колена.

Ибрагимович оформил хет-трик в матче за Лос-Анджелес Гэлакси