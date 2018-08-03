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Ибрагимович показал последствия ужасной травмы, полученной в Манчестер Юнайтед

17:24 263 Читати українською
Ибрагимович показал последствия ужасной травмы, полученной в Манчестер Юнайтед
Златан Ибрагимович (справа) / USA Today Sports

Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович продолжает феерить в МЛС несмотря на тяжелую травму, которую он получил в во время выступлений в составе Манчестер Юнайтед.

Швед опубликовал в своем Instagram фото, где показал последствия травмы колена, которую он получил в апреле 2017 во время выступлений в составе Манчестер Юнайтед.

Ибрагимович: В Манчестер Юнайтед после травмы я перестал быть прежним Златаном

К слову, тогда Ибрагимович получил серьезную травму связок колена и даже мог закончить карьеру. Однако, он смог не только восстановиться и продолжить карьеру, но и не устает забивать в МЛС.

На счету шведа уже 15 голов в 17 поединках в составе Лос-Анджелес Гэлакси.

"Они говорили, что все кончено. Однако я сказал нет", – написал Ибрагимович, добавив фото поврежденного колена.

Ибрагимович оформил хет-трик в матче за Лос-Анджелес Гэлакси

They said it was over. I said NO

Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Тяжелая травма Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси Мир Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
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