Ібрагімовіч погодився на перехід в Мілан, – ЗМІ

Збірна України — 23 груд 14259
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Миколенко, який "засяє в МЮ", і ще один українець – у світовій збірній ажіотажу 2019 за версією європейського ЗМІ
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Динамо офіційно повернуло РусинаУкраїна — 23 груд 11652
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Реал відпустив Барселону, різні фінали Ліверпуля та Ювентуса, Маліновський і Ко зганьбили Мілан: топ-моменти вікендуАнглія — 23 груд 3479
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Із Динамо – на вихід: 6 гравців київського клубу, яким потрібно терміново рятувати свою кар'єруСергій Тищенко — 23 груд 32152
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Зіркове тріо Барселони забило більше голів, ніж 16 клубів Ла Ліги – форварди каталонців майже наздогнали РеалІспанія — 23 груд 1795