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Ібрагімовіч погодився на перехід в Мілан, – ЗМІ

11:19 657 Читать на русском
Ібрагімовіч погодився на перехід в Мілан, – ЗМІ
Златан Ібрагімовіч / Фото ФК Мілан

Схоже, шведський форвард Златан Ібрагімовіч найближчим часом приміряє форму Мілана.

Керівництво Мілана отримало згоду від Златана Ібрагімовіча на перехід до табору "россонері", повідомляє ANSA.

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Сторони вели перемовини протягом кількох тижнів. Останнім аргументом була фатальна поразка Мілана від Ататаланти (0:5).

Нагадаємо, Златан раніше захищав кольори Мілана у 2010-2012 роках. Останнім клубом 38-річного нападника був Лос-Анджелес Гелаксі.

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Теги
Італія Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Мілан Мілан Трансфери Мілана
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