Ібрагімовічу відірвали ніс – фанати продовжують знущатись над статуєю шведа

Вболівальники Мальме, схоже, ніколи не пробачать Златану Ібрагімовічу "зраду".
У шведському місті Мальме продовжують оскверняти статую Златана Ібрагімовіча, повідомляє Expressen.
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Цього разу вандали перевершили самі себе. Їм вдалось відпиляти ніс нападнику і перефарбувати статую у срібний колір.
Нагадаємо, Златан став ворогом для місцевих вболівальників після того, як став співвласником стокгольмської команди Хаммарбю, яка є принциповим суперником Мальме.
Нагадаємо, саме у Мальме Ібрагімовіч розпочинав свою професійну кар'єру футболіста.
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