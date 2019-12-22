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Ібрагімовічу відірвали ніс – фанати продовжують знущатись над статуєю шведа

17:05 347 Читать на русском
Ібрагімовічу відірвали ніс – фанати продовжують знущатись над статуєю шведа
Статуя Ібрагімовіча / Фото Sveriges Radio

Вболівальники Мальме, схоже, ніколи не пробачать Златану Ібрагімовічу "зраду".

У шведському місті Мальме продовжують оскверняти статую Златана Ібрагімовіча, повідомляє Expressen.

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Цього разу вандали перевершили самі себе. Їм вдалось відпиляти ніс нападнику і перефарбувати статую у срібний колір.

Нагадаємо, Златан став ворогом для місцевих вболівальників після того, як став співвласником стокгольмської команди Хаммарбю, яка є принциповим суперником Мальме.

Нагадаємо, саме у Мальме Ібрагімовіч розпочинав свою професійну кар'єру футболіста.

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Теги
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