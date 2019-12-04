Ібрагімовіч підтвердив, що перейде в італійський клуб

Колишній нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч в січні 2020 року планує стане гравцем італійського клубу.

"Я приєднаюся до клубу, який повинен повернутися на переможний шлях, повинен оновити історію і боротися проти всіх і всього. Тільки так я зможу знайти необхідні стимули, щоб знову вас здивувати.

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Це не просто вибір команди – є й інші чинники, які необхідно враховувати, зокрема інтереси моєї сім'ї. Скоро побачимося в Італії", – цитує Ібрагімовіча GQ Italia.

Попри те, що 38-річний швед не став уточнювати, до якої саме команди приєднається, італійські ЗМІ переконані, що Златан продовжить кар'єру в Мілані. Адже його дружина хоче проживати саме у столиці Ломбардії.

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Раніше Ібрагімовіч вже захищав кольори Мілана з 2010 по 2012 рік. Також в Італії він виступав за Інтер (2006-2009) та Ювентус (2004-2006).