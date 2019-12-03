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Ібрагімовіч узгодив контракт з Міланом, – ЗМІ

16:37 1351 Читать на русском
Ібрагімовіч узгодив контракт з Міланом, – ЗМІ
Ібрагімовіч часів першого приходу в МІлан / Reuters

Нападник Златан Ібрагімовіч, найімовірніше, підпише угоду зі своїм колишнім клубом – Міланом.

Зірковий швед узгодив особистий контракт з "россонері", стверджує Telegraph.

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Ібрагімовіч відмовився від усіх альтернативних варіантів, серед яких були і пропозиції англійських клубів. Очікується, що угода 38-річного страйкера з Міланом буде розрахована до кінця поточного сезону, а її можливе продовження залежатиме від результатів команди і гравця. Керівництво "россонері" сподівається, що прихід ветерана допоможе повернути провідні позиції в Серії А.

Нагадаємо, Ібрагімовіч з березня 2018 року захищав кольори Лос-Анджелес Гелаксі, однак так і не зміг здобути титул чемпіона MLS з каліфорнійським клубом.

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Мілан Мілан Італія Трансфери Трансфери Мілана Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч
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