"Іуда" та палаюча статуя: вандали з Мальме продовжують знущатись з Ібрагімовіча

Зірковий форвард Златан Ібрагімовіч продовжує отримувати на горіхи від фанатів Мальме через придбання частини акцій принципового суперника.

Вболівальники Мальме здійснили одразу кілька актів вандалізму з будинком та статуєю Златана Ібрагімовіча.

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Як повідомляє Daily Mail, фанати спочатку написали на дверях будинку шведського форварда в Стокгольмі "Іуда" та закидали будівлю гнилою рибою. Пізніше постраждала і статуя Златана, яка розташована в Мальме – радикали підпалили файєри під нею.

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Таким чином, вболівальники відреагували на придбання Ібрагімовічем Хаммарбю – принципового суперника Мальме, вихованцем якого є Златан.