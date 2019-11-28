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"Іуда" та палаюча статуя: вандали з Мальме продовжують знущатись з Ібрагімовіча

17:55 464 Читать на русском
"Іуда" та палаюча статуя: вандали з Мальме продовжують знущатись з Ібрагімовіча
Златан Ібрагімовіч / Reuters

Зірковий форвард Златан Ібрагімовіч продовжує отримувати на горіхи від фанатів Мальме через придбання частини акцій принципового суперника.

Вболівальники Мальме здійснили одразу кілька актів вандалізму з будинком та статуєю Златана Ібрагімовіча.

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Як повідомляє Daily Mail, фанати спочатку написали на дверях будинку шведського форварда в Стокгольмі "Іуда" та закидали будівлю гнилою рибою. Пізніше постраждала і статуя Златана, яка розташована в Мальме – радикали підпалили файєри під нею.

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Таким чином, вболівальники відреагували на придбання Ібрагімовічем Хаммарбю – принципового суперника Мальме, вихованцем якого є Златан.

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Теги
Світ Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Мальме Мальме футбольні фанати
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