Ібрагімовіч оштрафований за симуляцію

Форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч отримав штраф за симуляцію в матчі з Портленд Тімберс (0:4).

МЛС оштрафувала Златана Ібрагімовіча за симуляцію у поєдинку проти Портленда, в якому Лос-Анджелес Гелаксі зазнав розгромної поразки, повідомляє офіційний сайт ліги.

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На 50-й хвилині матчу швед впав у штрафному майданчику суперника, але арбітр не призначив пенальті. Форвард отримав жовту картку, через яку пропустить матч проти чинного чемпіона – Атланти Юнайтед.

У 18 матчах нинішнього сезону Ібрагімовіч забив 16 голів та віддав 3 асисти, а Гелаксі перебуває на 3 позиції в Західній Конференції з 37 очками в активі.