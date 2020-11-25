Зірковий ветеран здобув свою 12 нагороду найкращого гравця Швеції. Вперше Ібра забирав приз у 2005-му, також була затяжна серія з 2007-го по 2016-ий. Відтоді нападник поступався іншим співвітчизникам, але таки повернув собі титул у 2020 році.

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"Зазвичай кажуть, що 12 гравець на полі – це вболівальники. Шкода, що зараз їм забороняють відвідувати стадіони. Я присвячую цю нагороду їм. Я повинен зробити це ще раз, коли вони повернуться. Я не можу вигравати за порожніх трибун. Зараз мені 39, і я знову здобув цей приз, але я хотітиму його і в 50 років!" – фірмовим жартом Ібрагімовіч підсумував коментар Aftonbladet.

Зауважимо, форвард Мілана очолює список бомбардирів Серії А, забивши 10 голів у стартових 8-ми матчах.

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